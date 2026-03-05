Трамп счёл неприемлемой кандидатуру сына Хаменеи на пост верховного лидера Ирана
Обложка © ТАСС / AP / Vahid Salemi
Президент США Дональд Трамп выступил того, что сын Али Хаменеи занял должность верховного лидера Ирана. Республиканец назвал Моджтабу Хаменеи неприемлемым кандидатом.
«Сын Хаменеи для меня неприемлем, мы хотим кого-то, кто принесёт гармонию и мир в Иран», — сказал глава Белого дома.
56-летний Моджтаба Хосейни Хаменеи — иранский священнослужитель, политический и государственный деятель, который является вторым по старшинству сыном верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он считался одним из наиболее вероятных преемников своего отца на этом посту. Ветеран ирано-иракской войны (1987–1988), по некоторым данным, играл ключевую роль в подавлении протестов 2009 года через подконтрольные ему силы «Басидж». В ноябре 2019 года он был включен в санкционные списки Министерства финансов США.
Напомним, что 28 февраля в результате совместного удара ВВС Израиля и США по резиденции духовного лидера Ирана погиб аятолла Али Хаменеи. Спустя два дня от полученных ранений скончалась его супруга Мансуре Ходжасте Багерзаде. В ответ на это Тегеран нанёс удары ракетами и беспилотниками по американским объектам на Ближнем Востоке. Ранее в СМИ появилась информация, что преемником Хаменеи стал его сын Моджтаба, который выжил при атаке, однако официального подтверждения эти данные пока не получили.
