Церемонию прощания с Хаменеи пришлось отложить

По его словам, мероприятие переносится, поскольку необходимо подготовить инфраструктуру к «огромному спросу» со стороны жителей всей страны, желающих проститься с аятоллой. Как только условия позволят, совет сделает соответствующее заявление с призывом к участию. При этом Махмуди не упомянул в качестве причины переноса продолжающиеся удары по Тегерану.