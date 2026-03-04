Церемонию прощания с Хаменеи пришлось отложить
Обстановка у посольства Ирана в Москве. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Власти Ирана приняли решение отложить церемонию прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи. Об этом заявил глава координационного совета исламской пропаганды Тегерана Мохсен Махмуди в эфире местного телевидения.
По его словам, мероприятие переносится, поскольку необходимо подготовить инфраструктуру к «огромному спросу» со стороны жителей всей страны, желающих проститься с аятоллой. Как только условия позволят, совет сделает соответствующее заявление с призывом к участию. При этом Махмуди не упомянул в качестве причины переноса продолжающиеся удары по Тегерану.
Напомним, 28 февраля армии Израиля и США нанесли удар по резиденции иранского лидера — аятолла Али Хаменеи погиб погиб под ударами бомб. Через два дня от ран умерла его супруга Мансуре Ходжасте Багерзаде. В ответ Тегеран начал обстреливать американские базы на Ближнем Востоке ракетами и дронами. Накануне ряд СМИ сообщил, что преемником Хаменеи под давлением КСИР стал его сын Моджтаба Хаменеи, но эти сведения официально не подтвердились.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.