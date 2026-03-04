В Иране начался процесс выбора нового верховного лидера
Погибший при бомбардировках Тегерана верховный аятолла Ирана Али Хаменеи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField
Иран вышел на финальный этап выбора нового верховного лидера. Об этом заявил член Совета экспертов аятолла Ахмад Хатами, его слова приводит IRIB News.
По словам Хатами, решение будет принято в ближайшее время — Совет уже определился с возможными кандидатурами. При этом он подчеркнул, что страна находится на военном положении, что накладывает свой отпечаток на процесс. Совет экспертов состоит из 88 богословов-правоведов и уполномочен назначать главу государства.
Напомним, утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ходе удара по резиденции погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Спустя два дня от ранений скончалась его супруга Мансуре Ходжасте Багерзаде. Тегеран отвечает массированными обстрелами американских баз в регионе с использованием ракет и дронов. Накануне независимые СМИ писали, будто под давлением КСИР новым руководителем страны объявлен сын погибшего аятоллы Моджтаба Хаменеи, но похоже, что эта информация не подтвердилась.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.