В Иране начался процесс выбора нового верховного лидера

По словам Хатами, решение будет принято в ближайшее время — Совет уже определился с возможными кандидатурами. При этом он подчеркнул, что страна находится на военном положении, что накладывает свой отпечаток на процесс. Совет экспертов состоит из 88 богословов-правоведов и уполномочен назначать главу государства.