Иран реализует военный план, разработанный Хаменеи летом 2025 года
Обложка © ТАСС / Slipa USA
Иран приступил к реализации военной стратегии, разработанной при жизни лично верховным лидером страны Али Хаменеи, а также высшим командованием. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник.
«Иранские силы начали реализацию плана, разработанного аятоллой Али Хаменеи и высшим командованием Тегерана», — говорится в статье.
Там утверждается, что руководство Ирана разработало план после окончания 12-дневной войны Израиля против Ирана летом 2025 года. В основе стратегии заложен принцип — остановить всеми способами давление США и Израиля на Тегеран. Среди положений плана указывались бомбардировки энергообъектов противника и провоцирование забастовок, чтобы нарушить воздушное сообщение на Ближнем Востоке.
Напомним, верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи был убит прямо в своей резиденции в первый же день военной операции Израиля и США — 28 февраля. 2 марта от ранений скончалась его супруга Мансуре Ходжасте Багерзаде. Президент США Дональд Трамп назвал смену руководства страны главной целью и пожелал, чтобы Иран возглавил «умеренный деятель».
Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.