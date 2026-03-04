Иран реализует военный план, разработанный Хаменеи летом 2025 года

Иран приступил к реализации военной стратегии, разработанной при жизни лично верховным лидером страны Али Хаменеи, а также высшим командованием. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

Там утверждается, что руководство Ирана разработало план после окончания 12-дневной войны Израиля против Ирана летом 2025 года. В основе стратегии заложен принцип — остановить всеми способами давление США и Израиля на Тегеран. Среди положений плана указывались бомбардировки энергообъектов противника и провоцирование забастовок, чтобы нарушить воздушное сообщение на Ближнем Востоке.