В Госдуме раскрыли детали гибели Хаменеи и выбора преемника в Иране

«Видите, большая часть семьи Хаменеи погибла. Мы говорим о террористическом акте, об убийстве аятоллы. Кстати, ему предлагали спрятаться, но он сказал, что всегда будет с народом, и остался в своей резиденции. Местонахождение резиденции всем было известно. Можно сказать, что он принял смерть мученика», — сказал парламентарий в беседе с «Лентой.ру».