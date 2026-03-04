В Госдуме раскрыли детали гибели Хаменеи и выбора преемника в Иране
Обложка © ТАСС / Zuma
Депутат Алексей Чепа оценил назначение нового верховного лидера Ирана. По его словам, совет аятолл — уважаемый орган, которому лучше видны достойные кандидаты на высший пост.
Парламентарий подчеркнул: смена власти не стала рядовой процедурой. Прежний руководитель страны погиб в результате террористического акта.
«Видите, большая часть семьи Хаменеи погибла. Мы говорим о террористическом акте, об убийстве аятоллы. Кстати, ему предлагали спрятаться, но он сказал, что всегда будет с народом, и остался в своей резиденции. Местонахождение резиденции всем было известно. Можно сказать, что он принял смерть мученика», — сказал парламентарий в беседе с «Лентой.ру».
Чепа добавил, что покойный духовный наставник сознательно отказался от укрытия. Он предпочёл остаться в известном всем месте, чтобы быть рядом с гражданами.
Напомним, верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи был убит прямо в своей резиденции в первый же день военной операции Израиля и США — 28 февраля. 2 марта от ранений скончалась его супруга Мансуре Ходжасте Багерзаде. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и дронами по американским базам на Ближнем Востоке. Позднее независимое СМИ назвало сына Хаменеи новым верховным лидером республики. Решение было принято под давлением КСИР.
Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.