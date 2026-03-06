Владимир Путин
6 марта, 04:57

Операция США против Ирана привела к истощению ракет для Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Военная операция Соединённых Штатов с Израилем против Ирана истощает «бесчисленный» запас зенитных ракет со стороны Вашингтона и стран Персидского залива. Как пишет немецкое издание Handelsblatt, ракет типа Patriot осталось крайне мало.

Только в первые дни конфликта было утрачено около 800 ракет, сопоставимые потери понесли американские и израильские войска. Конкретные объёмы резервов США остаются засекреченными, эксперты выражают сомнения в их достаточности.

Нехватка Patriot осложняет ситуацию в других регионах. Украина также зависит от поставок этих систем. Производственные возможности ограничены: Lockheed Martin выпускает 600 ракет Pac-3 ежегодно и с 2026 года увеличит объём до 2000 единиц, в основном для европейских заказов на снабжение украинской армии.

Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану с вставкой из «Губки Боба»

А ранее стало известно, что Соединённые Штаты в ходе войны с Ираном истощили не только запасы Patriot, но и потеряли несколько радаров раннего обнаружения и комплексов THAAD в Катаре, Иордании и ОАЭ. Эксперты отмечают, что потеря радара снижает эффективность THAAD, хотя система остаётся частично функциональной. Радар AN/TPY-2 является ключевым элементом перехвата баллистических ракет и требует значительных затрат времени и ресурсов для замены.

