6 марта, 03:25

Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану с вставкой из «Губки Боба»

Администрация Белого дома опубликовала удар по пунктам запуска беспилотников с вставкой из мультсериала «Губка Боб». В кадре персонаж говорит: «Хочешь посмотреть, как я сделаю это снова?», после чего раздаётся взрыв.

Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану с вставкой из «Губки Боба». Видео © X / The White House

«Не остановится, пока цели не будут достигнуты. Неумолимый. Непримиримый», — подписан ролик.

Tasnim: Целью удара Ирана по Бахрейну были здания, где находились военные США
Tasnim: Целью удара Ирана по Бахрейну были здания, где находились военные США

Ранее стало известно, что удар по школе в Иране мог быть частью атаки США на базу КСИР в Минабе. По данным The New York Times, здание учебного заведения входило в комплекс военно-морской базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Однако спутниковые снимки показывают, что ещё в сентябре 2016 года школа была отделена от базы ограждением.

Обложка © X / The White House

