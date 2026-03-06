Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 02:30

Удар по школе в Иране мог быть частью атаки США на базу КСИР в Минабе

Обложка © X / IraninAustria

Обложка © X / IraninAustria

Американские военные, по всей видимости, нанесли удар по школе на юге Ирана, в результате которого погибли десятки детей, ошибочно приняв её за часть соседней военно-морской базы. К такому выводу пришла газета The New York Times на основе анализа спутниковых снимков, сообщений в соцсетях и видеозаписей.

Трагедия произошла в городе Минаб. Как отмечает издание, ранее здание учебного заведения действительно входило в комплекс военно-морской базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Однако спутниковые снимки показывают, что ещё в сентябре 2016 года школа была отделена от базы ограждением.

В день удара американская авиация проводила активные операции в регионе, в том числе против объектов КСИР. Это следует из публичных заявлений официальных лиц США.

Американский подполковник раскрыл, натиск какого оружия Ирана США могут не выдержать
Американский подполковник раскрыл, натиск какого оружия Ирана США могут не выдержать

Ранее иранские власти заявили, что установили причастных к удару по школе для девочек в городе Минаб. Также утверждается, что были определены авиабазы, с которых осуществлялись вылеты. Кроме того, выяснено гражданство причастных к атаке.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar