Удар по школе в Иране мог быть частью атаки США на базу КСИР в Минабе

Американские военные, по всей видимости, нанесли удар по школе на юге Ирана, в результате которого погибли десятки детей, ошибочно приняв её за часть соседней военно-морской базы. К такому выводу пришла газета The New York Times на основе анализа спутниковых снимков, сообщений в соцсетях и видеозаписей.

Трагедия произошла в городе Минаб. Как отмечает издание, ранее здание учебного заведения действительно входило в комплекс военно-морской базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Однако спутниковые снимки показывают, что ещё в сентябре 2016 года школа была отделена от базы ограждением.

В день удара американская авиация проводила активные операции в регионе, в том числе против объектов КСИР. Это следует из публичных заявлений официальных лиц США.

Ранее иранские власти заявили, что установили причастных к удару по школе для девочек в городе Минаб. Также утверждается, что были определены авиабазы, с которых осуществлялись вылеты. Кроме того, выяснено гражданство причастных к атаке.