5 марта, 13:11

Иран установил причастных к смертельному удару по школе для девочек в Минабе

Обложка © ТАСС / АР

Иранские власти заявили, что установили причастных к удару по школе для девочек в городе Минаб. Об этом сообщает агентство Fars.

«Осведомлённые источники сообщают, что удалось выявить всех исполнителей, участвовавших в убийстве детей в Минабе», — указано в статье.

Сообщается, что установлены личности пилотов, участвовавших в операции. Также, по информации агентства, определены авиабазы, с которых осуществлялись вылеты. Кроме того, выяснено гражданство причастных к атаке.

Напомним, в результате удара США и Израиля по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб погибли около 170 человек — учеников и учителей. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с заявлением, в котором осудил действия Вашингтона и Иерусалима. Он назвал произошедшее актом варварства, который навсегда останется в памяти народа как очередное преступление агрессоров.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
