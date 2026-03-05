Иран установил причастных к смертельному удару по школе для девочек в Минабе
Обложка © ТАСС / АР
Иранские власти заявили, что установили причастных к удару по школе для девочек в городе Минаб. Об этом сообщает агентство Fars.
«Осведомлённые источники сообщают, что удалось выявить всех исполнителей, участвовавших в убийстве детей в Минабе», — указано в статье.
Сообщается, что установлены личности пилотов, участвовавших в операции. Также, по информации агентства, определены авиабазы, с которых осуществлялись вылеты. Кроме того, выяснено гражданство причастных к атаке.
Напомним, в результате удара США и Израиля по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб погибли около 170 человек — учеников и учителей. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с заявлением, в котором осудил действия Вашингтона и Иерусалима. Он назвал произошедшее актом варварства, который навсегда останется в памяти народа как очередное преступление агрессоров.
