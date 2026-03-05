Иран установил причастных к смертельному удару по школе для девочек в Минабе

Иранские власти заявили, что установили причастных к удару по школе для девочек в городе Минаб. Об этом сообщает агентство Fars.

«Осведомлённые источники сообщают, что удалось выявить всех исполнителей, участвовавших в убийстве детей в Минабе», — указано в статье.

Сообщается, что установлены личности пилотов, участвовавших в операции. Также, по информации агентства, определены авиабазы, с которых осуществлялись вылеты. Кроме того, выяснено гражданство причастных к атаке.