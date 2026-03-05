Американский подполковник раскрыл, натиск какого оружия Ирана США могут не выдержать

Военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что из-за нехватки средств противовоздушной обороны у США Ирану удается поражать всё новые цели. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала.

По его словам, «со стороны Ирана продолжают падать бомбы и ракеты». Эксперт отметил, что при исчерпании запасов перехватчиков удары начинают достигать объектов, которые ранее удавалось прикрывать. Дэвис допустил, что ситуация может осложниться, если Тегеран начнет массово применять беспилотники.

«А если они начнут посылать волну за волной — по три-четыре сотни за раз — дронов «Шахед», которых, по сообщениям, у них десятки тысяч? Они смогут продолжать это очень долго», — подчеркнул он.

По его оценке, часть аппаратов уже прорывалась через американскую оборону, в том числе в Бахрейне. Если удары продолжатся в прежнем темпе, ресурсов для перехвата может не хватить.

В таком случае, считает аналитик, на руководство США и Израиля усилится политическое давление с требованием искать выход из конфликта дипломатическим путем.