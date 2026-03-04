Глава Пентагона похвалился первым потоплением корабля противника торпедой со времён Второй мировой

Американская подлодка действительно потопила иранский боевой корабль в Индийском океане, подтвердил глава Пентагона Пит Хегсет. Инцидент произошёл 3 марта.

«Он был потоплен при помощи торпеды. Это первое потопление корабля противника торпедой со времен Второй мировой войны», — сказал он.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что у берегов Шри-Ланки в Индийском океане иранский фрегат подвергся атаке неопознанной подлодки. В результате пострадали 78 человек, ещё более 100 числятся пропавшими без вести.