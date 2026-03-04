Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 13:34

Глава Пентагона похвалился первым потоплением корабля противника торпедой со времён Второй мировой

Пентагон подтвердил уничтожение корабля Ирана американской подлодкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sandronize

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sandronize

Американская подлодка действительно потопила иранский боевой корабль в Индийском океане, подтвердил глава Пентагона Пит Хегсет. Инцидент произошёл 3 марта.

«Он был потоплен при помощи торпеды. Это первое потопление корабля противника торпедой со времен Второй мировой войны», — сказал он.

ВМС Шри-Ланки подтвердили сообщение о потоплении иранского корабля
ВМС Шри-Ланки подтвердили сообщение о потоплении иранского корабля

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что у берегов Шри-Ланки в Индийском океане иранский фрегат подвергся атаке

неопознанной подлодки. В результате пострадали 78 человек, ещё более 100 числятся пропавшими без вести.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Пит Хегсет
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar