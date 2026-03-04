ВМС Шри-Ланки подтвердили сообщение о потоплении иранского корабля

У берегов Шри-Ланки затонул иранский военный корабль — спасатели вытаскивают из воды выживших и находят тела погибших. Фрегат IRIS Dena, на борту которого находилось около 180 человек, подал сигнал бедствия на рассвете в 40 километрах от острова.

«Мы обнаружили людей, плавающих в воде, и спасли их. Позже, наведя справки, мы выяснили, что они принадлежали экипажу иранского корабля. Мы быстро перевезли их в больницу Карапития, где они проходят лечение», — рассказал представитель ВМС Шри-Ланки Буддхика Сампатх на пресс-конференции.

По его словам, когда спасатели прибыли на место, самого корабля уже не было — только пятна нефти на воде. Несколько тел, предположительно членов экипажа, тоже нашли. Иранский фрегат у берегов Шри-Ланки атаковала подлодка ВМС США, утверждает Reuters со ссылкой на американских чиновников.