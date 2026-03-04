Владимир Путин
4 марта, 01:38

Иранские ракеты настигли американский эсминец в 650 км от побережья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bjoern Wylezich

Корпус стражей исламской революции заявил, что нанёс ракетный удар по американскому эсминцу в Индийском океане. По данным пресс-релиза, опубликованного агентством Tasnim, корабль находился примерно в 650 километрах от побережья Ирана. Также, по утверждению КСИР, под обстрел попало находившееся рядом судно-дозаправщик.

В заявлении не уточняется название эсминца и не приводятся другие подробности атаки. США пока не комментировали эту информацию.

Ранее КСИР сообщил о серии ударов по военным объектам США в трёх странах. Американские базы атаковали в Бахрейне, ОАЭ и Кувейте. Для нанесения ударов применили 26 беспилотных аппаратов и пять баллистических ракет.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
