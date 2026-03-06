Владимир Путин
Tasnim: Целью удара Ирана по Бахрейну были здания, где находились военные США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Целью атаки Ирана на Бахрейн были здания, в которых находились офицеры Пятого флота Военно-морских сил Соединённых Штатов. Такой информацией делится иранское агентство Tasnim.

Уточняется, что удары пришлись по району Джуфейр, где находятся объекты, связанные с американским военным присутствием.

Ранее Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что обстрелу подверглись три объекта — две гостиницы и один жилой дом. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента нанесён материальный ущерб, однако жертв удалось избежать.

Ранее Палата представителей Конгресса США отвергла резолюцию, которая должна была остановить военную операцию США против Ирана. Документ набрал 212 голосов «за» и 219 «против». Среди республиканцев поддержку оказали двое, а четыре демократа голосовали против. Резолюция предусматривала восстановление полномочий Конгресса по одобрению военных операций, закреплённых Конституцией.

Виталий Приходько
