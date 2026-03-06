Миллиардер Аль Хабтур из ОАЭ направил Трампу письмо с неудобными вопросами

Предприниматель и миллиардер из Объединённых Арабских Эмиратов Халаф Ахмад аль Хабтур обратился с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу. Своё обращение он опубликовал в социальной сети X, задав американскому лидеру ряд острых вопросов, касающихся военной эскалации в регионе.

«Прямой вопрос: кто дал вам разрешение втянуть наш регион в войну с Ираном? И на каком основании Вы приняли это опасное решение?» — написал аль Хабтур. Бизнесмен также поинтересовался, учитывал ли глава Белого дома возможный сопутствующий ущерб перед тем, как «нажать на курок», и задумывался ли о том, что первыми от этого пострадают именно страны Ближнего Востока.

Кроме того, миллиардер спросил, было ли решение атаковать Иран исключительно личным выбором Трампа.

«Или же оно стало результатом давления со стороны Нетаньяху и его правительства?» — задал вопрос аль Хабтур, намекая на возможное влияние израильского премьера.

В своём письме предприниматель также привёл статистику, согласно которой за первый год пребывания Трампа у власти США нанесли более 658 авиаударов за рубежом. Эта цифра, по его словам, эквивалентна общему числу ударов, нанесённых за весь срок полномочий предыдущего президента Джо Байдена.

Ранее Палата представителей Конгресса США отвергла резолюцию, которая должна была остановить военную операцию США против Ирана. Документ набрал 212 голосов «за» и 219 «против». Среди республиканцев поддержку оказали двое, а четыре демократа голосовали против. Резолюция предусматривала восстановление полномочий Конгресса по одобрению военных операций, закреплённых Конституцией.