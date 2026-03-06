Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 22:58

Трамп готов принять помощь любой страны в операции против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Соединённые Штаты готовы принять помощь в операции против Ирана от любой страны. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью Reuters, комментируя заявление Украины о готовности присоединиться.

«Разумеется, я, знаете, приму любое содействие любой страны», — заявил американский лидер.

Трамп заявил, что США потопили 24 корабля и якобы уничтожили все самолёты Ирана
Трамп заявил, что США потопили 24 корабля и якобы уничтожили все самолёты Ирана

Напомним, главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что США обратились к Киеву с просьбой помочь в противодействии иранским беспилотникам Shahed на Ближнем Востоке. Речь идёт о конкретной поддержке в защите от атак таких дронов в регионе. Он отметил, что уже дал соответствующие поручения профильным структурам.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar