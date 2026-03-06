Соединённые Штаты готовы принять помощь в операции против Ирана от любой страны. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью Reuters, комментируя заявление Украины о готовности присоединиться.

«Разумеется, я, знаете, приму любое содействие любой страны», — заявил американский лидер.

Напомним, главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что США обратились к Киеву с просьбой помочь в противодействии иранским беспилотникам Shahed на Ближнем Востоке. Речь идёт о конкретной поддержке в защите от атак таких дронов в регионе. Он отметил, что уже дал соответствующие поручения профильным структурам.