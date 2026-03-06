Владимир Путин
Регион
5 марта, 22:28

Трамп заявил, что США потопили 24 корабля и якобы уничтожили все самолёты Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты совместно с Израилем уничтожили 24 корабля военно-морских сил Ирана за 3 дня в рамках операции против исламской республики. Кроме того, президент США сообщил о практически полном уничтожении иранских военно-воздушных сил, систем противовоздушной обороны, а также военного командования и связи.

«У них нет ВВС. У них нет противовоздушной обороны. Их самолётов больше нет. Их связи нет», — сказал хозяин Белого дома.

По словам Трампа, американские военные обнаруживают и ликвидируют иранские ракетные установки в течение четырёх минут после их выстрела.

Тем временем, Иран атаковал израильский Тель-Авив ракетами с кассетными боеголовками. Корпус стражей исламской революции начал 21-ю волну ударов с помощью БПЛА и ракет по целям в Тель-Авиве. Поступает информация о серьёзном возгорании в районе международного аэропорта Бен-Гурион. Официальные структуры Израиля пока не предоставили информации о возможных жертвах и пострадавших.

