Иран атаковал израильский Тель-Авив ракетами с кассетными боеголовками

Иран нанёс удар по территории Израиля с применением боеприпасов кассетного типа. Целью атаки стал город Тель-Авив. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции. По информации пресс-службы, КСИР начал 21-ю волну ударов с помощью БПЛА и ракет по целям в Тель-Авиве.

Иран атаковал Тель-Авив ракетами с кассетной боевой частью. Видео © Telegram / خبرگزاری صداوسیما

Поступает информация о серьёзном возгорании в районе международного аэропорта Бен-Гурион. Официальные структуры Израиля пока не предоставили информации о возможных жертвах и пострадавших.

«Началась 21-я волна операции «Правдивое обещание-4». В ходе этой комбинированной операции по целям в Тель-Авиве были выпущены БПЛА и ракеты семейства «Хайбар», — говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранское агентство Tasnim.

Также ранее Центральное командование иранской армии заявило, что их беспилотники атаковали американский авианосец, вошедший в Оманский залив. Целью удара стал «Авраам Линкольн», который, по данным Тегерана, подошёл к морским рубежам страны на расстояние 340 километров. В заявлении подчёркивается, что корабль пытался установить контроль над акваторией. Однако после атаки ВМС КСИР судно было вынуждено ретироваться.