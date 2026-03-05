Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 19:35

В администрации США разгорелся спор по вопросу отправки сил в Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker

Глава Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь США Марко Рубио разошлись в вопросе отправки войск Соединённых Штатов в Иран по просьбе Израиля. Об этом пишет издание Middle East Eye со ссылкой на источники.

«Согласно характеристикам, Рубио и Хегсет «враждуют» по поводу того, следует ли США отправлять войска в Иран по просьбе Израиля», — уточняется в публикации.

Как сообщают источники, глава Пентагона поддерживает предложение, в то время как госсекретарь обеспокоен перспективой затяжного вовлечения США. Власти Штатов прорабатывают вариант задействования групп спецназначения для нейтрализации членов КСИР и участников иранской ядерной программы на территории Ирана.

КСИР отчитался об ударе дронов по авианосцу США в Оманском заливе
КСИР отчитался об ударе дронов по авианосцу США в Оманском заливе

Ранее более 100 моряков погибли после атаки на иранский фрегат IRIS Dena. Иранская сторона назвала произошедшее нарушением международного права. Напомним, о затопленном иранский военном корабле IRIS Dena стало известно 4 марта. На его борту находилось около 180 человек. Капитан подал сигнал бедствия в 40 километрах от суши. Представитель ВМС Шри-Ланки Буддхика Сампатх рассказал, что когда спасатели прибыли на место, самого корабля уже не было — только пятна нефти на воде. Местные ВМС и ВВС оказали помощь тонущим, не менее 30 человек были доставлены в больницу. Фрегат, по данным Reuters, подвергся нападению подводной лодки Военно-морских сил США, что и стало причиной крушения.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar