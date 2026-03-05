В администрации США разгорелся спор по вопросу отправки сил в Иран
Глава Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь США Марко Рубио разошлись в вопросе отправки войск Соединённых Штатов в Иран по просьбе Израиля. Об этом пишет издание Middle East Eye со ссылкой на источники.
«Согласно характеристикам, Рубио и Хегсет «враждуют» по поводу того, следует ли США отправлять войска в Иран по просьбе Израиля», — уточняется в публикации.
Как сообщают источники, глава Пентагона поддерживает предложение, в то время как госсекретарь обеспокоен перспективой затяжного вовлечения США. Власти Штатов прорабатывают вариант задействования групп спецназначения для нейтрализации членов КСИР и участников иранской ядерной программы на территории Ирана.
Ранее более 100 моряков погибли после атаки на иранский фрегат IRIS Dena. Иранская сторона назвала произошедшее нарушением международного права. Напомним, о затопленном иранский военном корабле IRIS Dena стало известно 4 марта. На его борту находилось около 180 человек. Капитан подал сигнал бедствия в 40 километрах от суши. Представитель ВМС Шри-Ланки Буддхика Сампатх рассказал, что когда спасатели прибыли на место, самого корабля уже не было — только пятна нефти на воде. Местные ВМС и ВВС оказали помощь тонущим, не менее 30 человек были доставлены в больницу. Фрегат, по данным Reuters, подвергся нападению подводной лодки Военно-морских сил США, что и стало причиной крушения.
