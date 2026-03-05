В администрации США разгорелся спор по вопросу отправки сил в Иран

Глава Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь США Марко Рубио разошлись в вопросе отправки войск Соединённых Штатов в Иран по просьбе Израиля. Об этом пишет издание Middle East Eye со ссылкой на источники.

«Согласно характеристикам, Рубио и Хегсет «враждуют» по поводу того, следует ли США отправлять войска в Иран по просьбе Израиля», — уточняется в публикации.

Как сообщают источники, глава Пентагона поддерживает предложение, в то время как госсекретарь обеспокоен перспективой затяжного вовлечения США. Власти Штатов прорабатывают вариант задействования групп спецназначения для нейтрализации членов КСИР и участников иранской ядерной программы на территории Ирана.