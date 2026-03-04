Reuters: Иранский фрегат у Шри-Ланки потопила подлодка ВМС США

Затонувший вблизи Шри-Ланки иранский фрегат IRIS Dena с экипажем из 180 человек подвергся нападению подводной лодки Военно-морских сил США, что и стало причиной крушения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Прибывшие к месту трагедии спасатели успели вытащить из воды только 79 человек, более сотни моряков числятся пропавшими без вести. Френгат IRIS Dena не так давно участвовал в военно-морских учениях в Индии. Его техническая исправность не вызывала вопросов.