Reuters: Иранский фрегат у Шри-Ланки потопила подлодка ВМС США
Затонувший вблизи Шри-Ланки иранский фрегат IRIS Dena с экипажем из 180 человек подвергся нападению подводной лодки Военно-морских сил США, что и стало причиной крушения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Прибывшие к месту трагедии спасатели успели вытащить из воды только 79 человек, более сотни моряков числятся пропавшими без вести. Френгат IRIS Dena не так давно участвовал в военно-морских учениях в Индии. Его техническая исправность не вызывала вопросов.
Напомним, у берегов Шри-Ланки затонул иранский военный корабль IRIS Dena, на борту которого находилось около 180 человек. Капитан подал сигнал бедствия в 40 километрах от острова. Представитель ВМС Шри-Ланки Буддхика Сампатх рассказал, что когда спасатели прибыли на место, самого корабля уже не было — только пятна нефти на воде.
