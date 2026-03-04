Reuters: Неизвестная подлодка атаковала иранский фрегат у Шри-Ланки, пропал 101 человек

В Индийском океане произошло ЧП с участием военного корабля Ирана. По предварительным данным, фрегат подвергся атаке из-под воды. Не менее 78 человек пострадали и 101 числится пропавшим без вести. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Минобороны и ВМС Шри-Ланки.

Какая именно подлодка нанесла удар, не уточняется. Daily Mirror пишет, что речь идёт о фрегате класса «Моудж» IRIS Dena, приписанном к Южному флоту ВМС Ирана. Незадолго до инцидента он участвовал в учениях в Индии. На борту находилось около 180 человек. Тридцать членов экипажа удалось спасти и доставить в больницу.

Ранее сообщалось, что в Ормузском проливе были атакованы и сожжены не менее десяти нефтяных танкеров, которые проигнорировали предупреждения о небезопасности прохода. Суда поразили различными ракетными снарядами.