Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 10:41

Reuters: Неизвестная подлодка атаковала иранский фрегат у Шри-Ланки, пропал 101 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nirioj pornjirawittayakul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nirioj pornjirawittayakul

В Индийском океане произошло ЧП с участием военного корабля Ирана. По предварительным данным, фрегат подвергся атаке из-под воды. Не менее 78 человек пострадали и 101 числится пропавшим без вести. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Минобороны и ВМС Шри-Ланки.

Какая именно подлодка нанесла удар, не уточняется. Daily Mirror пишет, что речь идёт о фрегате класса «Моудж» IRIS Dena, приписанном к Южному флоту ВМС Ирана. Незадолго до инцидента он участвовал в учениях в Индии. На борту находилось около 180 человек. Тридцать членов экипажа удалось спасти и доставить в больницу.

Иранские ракеты настигли американский эсминец в 650 км от побережья
Иранские ракеты настигли американский эсминец в 650 км от побережья

Ранее сообщалось, что в Ормузском проливе были атакованы и сожжены не менее десяти нефтяных танкеров, которые проигнорировали предупреждения о небезопасности прохода. Суда поразили различными ракетными снарядами.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar