Иран заявил о гибели более 100 моряков после атаки на фрегат IRIS Dena у берегов Индии

Более 100 моряков погибли после атаки на иранский фрегат IRIS Dena. Об этом заявило постоянное представительство страны при ООН. Иранская сторона назвала произошедшее нарушением международного права.

«Только вчера, в 2 тысячах миль от берегов Ирана, иранский фрегат Dena, находившийся с дружеским визитом в Индии со 130 моряками на борту, был поражён и потоплен в международных водах субмариной США без предупреждения, что привело к гибели более 100 моряков», — сказано в сообщении.