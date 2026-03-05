Иран заявил о гибели более 100 моряков после атаки на фрегат IRIS Dena у берегов Индии
Обложка © ТАСС / EPA / Antonio Lacerda
Более 100 моряков погибли после атаки на иранский фрегат IRIS Dena. Об этом заявило постоянное представительство страны при ООН. Иранская сторона назвала произошедшее нарушением международного права.
«Только вчера, в 2 тысячах миль от берегов Ирана, иранский фрегат Dena, находившийся с дружеским визитом в Индии со 130 моряками на борту, был поражён и потоплен в международных водах субмариной США без предупреждения, что привело к гибели более 100 моряков», — сказано в сообщении.
Напомним, о затопленном иранский военном корабле IRIS Dena стало известно 4 марта. На его борту находилось около 180 человек. Капитан подал сигнал бедствия в 40 километрах от суши. Представитель ВМС Шри-Ланки Буддхика Сампатх рассказал, что когда спасатели прибыли на место, самого корабля уже не было — только пятна нефти на воде. Местные ВМС и ВВС оказали помощь тонущим, не менее 30 человек были доставлены в больницу. Фрегат, по данным Reuters, подвергся нападению подводной лодки Военно-морских сил США, что и стало причиной крушения.
