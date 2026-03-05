США обратились к Киеву с просьбой помочь в противодействии иранским беспилотникам Shahed на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.

«США обратились за помощью. Я отправил оборудование и специалистов для борьбы с дронами на Ближний Восток», — сказал глава киевского режима.

По словам Зеленского, речь идёт о конкретной поддержке в защите от атак таких дронов в регионе. Он отметил, что уже дал соответствующие поручения профильным структурам.

Shahed — это семейство иранских беспилотников-камикадзе (барражирующих боеприпасов), наиболее известная модель которых называется Shahed-136. Это относительно недорогой и простой в производстве дрон, предназначенный для поражения наземных целей на больших расстояниях. Он оснащён поршневым двигателем, летит на малой высоте по заданным координатам и, пикируя на цель, взрывается, неся боевую часть. Основная угроза «Шахедов» заключается в их способности наносить удары массированно, истощая средства противовоздушной обороны противника.

