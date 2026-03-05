Зеленский допустил перенос переговоров по Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский сообщил о вероятных корректировках в графике переговорного процесса. По словам главы Незалежной, диалог с участием представителей Киева, Вашингтона и Москвы может быть перенесён из-за эскалации на Ближнем Востоке.

В недавнем интервью итальянскому телеканалу Rainews24 политик отметил, что консультации по-прежнему ведутся.

«Ночью мы поговорили с США, потому что именно они приглашают Украину и Россию», — уточнил он.

Он добавил, что место встречи может измениться, а сами сроки — сдвинуться на несколько суток. Ранее предполагалось, что очередной раунд обсуждений пройдёт в период с 5 по 8 марта.

На данный момент организаторы рассматривают новые площадки для саммита. Помимо Абу-Даби, в числе вероятных мест проведения дискуссий называют Турцию или Швейцарию.

Окончательное решение по дате и локации зависит от оперативной обстановки в ближневосточном регионе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил приверженность Москвы договорённостям, достигнутым с Соединёнными Штатами на саммите в Анкоридже. Министр подчеркнул, что российская сторона строго следует пониманиям, предложенным Вашингтоном на Аляске. По его словам, у России чистая совесть, так как она не отступала от согласованных позиций.