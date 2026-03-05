Зеленский подтвердил, что переговоры Киева, Москвы и США поставлены на паузу

Владимир Зеленский подтвердил, что запланированные трёхсторонние переговоры между Киевом, Москвой и Вашингтоном временно не состоятся. Причина – резкая эскалация конфликта на Ближнем Востоке, которая изменила глобальную политическую повестку.

В своём телеграм-канале Зеленский заявил, что в нынешней ситуации «ещё нет необходимых сигналов» для организации встречи. По его словам, дипломатическая работа не прекращена, но поставлена на паузу до стабилизации обстановки.

«Как только безопасность и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трёхстороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова», – подчеркнул он.

Глава киевского режима добавил, что ежедневно поддерживает контакт с американской стороной, координируя действия на фоне глобальной нестабильности. Однако конкретики по дате и месту следующего раунда пока нет. В то же время украинский телеканал Общественное со ссылкой на источник в делегации сообщил, что понимания по продолжению переговоров на данный момент не существует.

Ранее Life.ru писал, что в российском МИД допустили замедление переговорного процесса из-за нападения на Иран. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что эскалация на Ближнем Востоке создаёт негативный фон для мирных договорённостей по Украине. По его словам, ключевую роль играет вовлечённость США: одни и те же представители участвуют в разных треках переговоров, и теперь их внимание переключено на новый кризис.