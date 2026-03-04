Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 10:11

Песков: Переговоры по ядерному оружию без Франции и Британии невозможны

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что планы Германии сотрудничать с Францией в ядерной сфере подтверждают давнюю позицию Москвы. Так он прокомментировал сообщения о возможном расширении французского «ядерного зонтика» на другие страны Европы.

«Эти слова лишний раз подчеркивают правоту российской стороны, которая говорит, что далее вести переговоры по стратстабильности можно только с участием Великобритании и Франции, то есть европейских ядерных держав. Без этого вести какие-либо переговоры в нынешних условиях абсолютно невозможно», — заявил Песков.

Туск заявил о неготовности обсуждать ядерное оружие для Польши
Туск заявил о неготовности обсуждать ядерное оружие для Польши

Ранее Life.ru писал, что представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о риске радиационной катастрофы на фоне ударов по иранским ядерным объектам. Она предупредила, что продолжение атак может привести ко «второму Чернобылю», а любые игры с ядерной тематикой способны обернуться трагедией для всего мира.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Германия
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar