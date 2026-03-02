Захарова допустила «второй Чернобыль» в Иране из-за ударов по ядерным объектам
Обложка © Teledgram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на фоне бомбардировок иранских ядерных объектов существует реальная угроза радиационной катастрофы, подобной аварии на Чернобыльской АЭС. Такое мнение она высказала 360.ru.
Отвечая на вопрос о возможности «второго Чернобыля», дипломат ответила утвердительно: «Конечно. Это недопустимо — то, как Запад манипулирует ядерной темой».
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Иран нанёс удары по американским базам на Ближнем Востоке. В тот же день погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ отчитался о ликвидации высшего руководства Ирана. Дональд Трамп заявил, что 48 иранских лидеров «исчезли одним махом». 2 марта Израиль начал новую волну ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.
