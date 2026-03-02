Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 16:54

Медведев: В случае ядерного конфликта Хиросима и Нагасаки покажутся «детской игрой в песочнице»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что если Запад решит применить против Москвы те же методы, что и против Ирана, последствия будут катастрофическими. По его словам, в случае реального ядерного конфликта трагедия Хиросимы и Нагасаки покажется «детской игрой в песочнице».

«В случае его возникновения, Хиросима и Нагасаки будут детской игрой в песочнице», — предостерёг политик в беседе с ТАСС.

«Главное — победа»: Медведев предупредил, что переговоры могут оказаться новой минской ловушкой
«Главное — победа»: Медведев предупредил, что переговоры могут оказаться новой минской ловушкой

Ранее Медведев заявил, что третья мировая война пока не началась, но это может случиться в любое время — и триггером может стать любое событие. Он предупредил, что продолжение Трампом курса на насильственную смену режимов неизбежно приведёт к мировой войне.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Дмитрий Медведев
  • хиросима
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar