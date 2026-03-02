Медведев: В случае ядерного конфликта Хиросима и Нагасаки покажутся «детской игрой в песочнице»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что если Запад решит применить против Москвы те же методы, что и против Ирана, последствия будут катастрофическими. По его словам, в случае реального ядерного конфликта трагедия Хиросимы и Нагасаки покажется «детской игрой в песочнице».

«В случае его возникновения, Хиросима и Нагасаки будут детской игрой в песочнице», — предостерёг политик в беседе с ТАСС.

Ранее Медведев заявил, что третья мировая война пока не началась, но это может случиться в любое время — и триггером может стать любое событие. Он предупредил, что продолжение Трампом курса на насильственную смену режимов неизбежно приведёт к мировой войне.