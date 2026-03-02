Медведев: Третья мировая война может начаться в любое время
Третья мировая война пока не началась, но это может случиться в любое время — и триггером может стать любое событие. Такую оценку происходящему в мире дал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Формально нет (Третья мировая не началась — Прим. Life.ru). Но, если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она несомненно начнется», — заявил Медведев ТАСС.
Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Под удар попали крупные города, в том числе Тегеран. В результате бомбардировок убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, его жена и члены семьи, и также ряд высокопоставленных чиновников. Тегеран начал ответные удары по Израилю и американским базам в странах Ближнего Востока. 2 марта взаимные удары продолжились. Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «ещё даже не начал наносить сильные удары» по Ирану, и пригрозил «большой атакой» в ближайшее время.
