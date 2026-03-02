Медведев: Третья мировая война может начаться в любое время

Третья мировая война пока не началась, но это может случиться в любое время — и триггером может стать любое событие. Такую оценку происходящему в мире дал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Формально нет (Третья мировая не началась — Прим. Life.ru). Но, если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она несомненно начнется», — заявил Медведев ТАСС.