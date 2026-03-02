«Главное — победа»: Медведев предупредил, что переговоры могут оказаться новой минской ловушкой

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры по Украине не являются главной целью. Приоритет — победа в специальной военной операции и достижение всех поставленных задач.

Политик не исключил, что Москву могут склонять к переговорам, чтобы дать Киеву время на перевооружение — по аналогии с Минскими соглашениями.

«Но переговоры совсем не главное. Главное — победа в СВО с достижением всех целей, поставленных нашим Верховным главнокомандующим. И такая победа может быть завоёвана без всяких переговоров», — подчеркнул замглавы Совбеза в беседе с ТАСС.

Ранее Медведев заявил, что третья мировая война пока не началась, но это может случиться в любое время — и триггером может стать любое событие. Он предупредил, что, если президент США Дональд Трамп продолжит свой безумный курс по насильственной смене политических режимов, мировой конфликт неизбежно начнётся.