Туск заявил о неготовности обсуждать ядерное оружие для Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что пока рано обсуждать вопрос о получении страной ядерного оружия. Отвечая на вопросы журналистов по поводу недавних высказываний президента Кароля Навроцкого, он отметил, что эта идея интересна и важна со стратегической точки зрения, но на данный момент не имеет под собой конкретных планов или деталей.

«Я остаюсь реалистом и полностью отдаю себе отчёт в том, что нам нужны адекватные средства реакции на возможную агрессию со стороны наших врагов», — сказал он.

Премьер пояснил, что предложение пока не проработано и выглядит размытым. Он не намерен запускать публичную дискуссию до тех пор, пока не получит чётких данных о том, какие варианты вообще реалистичны. По словам главы кабмина, подобные вопросы требуют спокойного анализа без лишнего шума.

Напомним, ранее Кароль Навроцкий заявил, что Варшаве необходимо обладать ядерным оружием. Он сказал, что решительно поддерживает такой шаг, но оговорился, что весь этот процесс должен протекать в соответствии международным нормам.