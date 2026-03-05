Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва остаётся верна договорённостям, достигнутым на саммите с США в Анкоридже (штат Аляска). Об этом он сказал на посольском круглом столе по урегулированию конфликта на Украине.

«Наша совесть чиста. Мы верны тем пониманиям, которые были чётко достигнуты по предложению США на Аляске», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Таким образом, Лавров дал понять, что Россия не нарушала обязательств, взятых в ходе двусторонних консультаций.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что эскалация на Ближнем Востоке может замедлить переговорный процесс по Украине. По его словам, ключевую роль играет вовлечённость США: одни и те же люди участвуют в организации диалога, и теперь их внимание переключилось на новый конфликт.