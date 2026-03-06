Владимир Путин
Регион
6 марта, 00:39

Иран атаковал два отеля и жилой дом в столице Бахрейна Манаме

Обложка © X / fastnewsnet

Иран атаковал две гостиницы и жилое здание, расположенные в столице Бахрейна Манаме. Информацией о случившемся делится Министерство внутренних дел страны.

Иран нанёс удар по двум гостиницам и жилому дому в Манаме. Видео © X / Ziakhaaan / fastnewsnet / IntelDoge

Согласно данным ведомства, в результате удара никто не пострадал.

Появилось видео гигантского взрыва в иранском Бушере после ударов США и Израиля

Напомним, ранее Корпус стражей исламской революции Ирана нанёс удар по израильскому Тель-Авиву боеприпасами кассетного типа. КСИР начал 21-ю волну ударов посредством БПЛА и ракет. Поступала информация о серьёзном возгорании в районе международного аэропорта Бен-Гурион. Свидетелями данной атаки стали и русскоязычные жители города. На данный момент официальных данных о пострадавших нет.

