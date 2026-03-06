Владимир Путин
6 марта, 00:14

Русскоязычные жители Тель-Авива стали свидетелями удара кассетными боеприпасами

Русскоязычные жители израильского Тель-Авива стали свидетелями атаки Ирана посредством кассетных боеприпасов по территории. На данный момент официальных данных о пострадавших нет.

Удар кассетными боеприпасами. Видео © Telegram / Израильские трудовыебудни

«Вау! Офигеть! А сколько там ракет?» — вопрошает автор видео.

Появилось видео гигантского взрыва в иранском Бушере после ударов США и Израиля

Напомним, Корпус стражей исламской революции Ирана нанёс удар по израильскому Тель-Авиву боеприпасами кассетного типа. КСИР начал 21-ю волну ударов посредством БПЛА и ракет. Поступала информация о серьёзном возгорании в районе международного аэропорта Бен-Гурион.

Обложка © Telegram / Израильские трудовыебудни

Тимур Хингеев
