Русскоязычные жители Тель-Авива стали свидетелями удара кассетными боеприпасами

Русскоязычные жители израильского Тель-Авива стали свидетелями атаки Ирана посредством кассетных боеприпасов по территории. На данный момент официальных данных о пострадавших нет.

Удар кассетными боеприпасами. Видео © Telegram / Израильские трудовыебудни

«Вау! Офигеть! А сколько там ракет?» — вопрошает автор видео.

Напомним, Корпус стражей исламской революции Ирана нанёс удар по израильскому Тель-Авиву боеприпасами кассетного типа. КСИР начал 21-ю волну ударов посредством БПЛА и ракет. Поступала информация о серьёзном возгорании в районе международного аэропорта Бен-Гурион.