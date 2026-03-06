Появилось видео гигантского взрыва в иранском Бушере после ударов США и Израиля

В иранском портовом городе Бушер прогремел мощнейший взрыв на складе с боеприпасами. ЧП произошло после серии ракетных ударов, нанесённых по региону силами США и Израиля. Кадры происшествия, снятые местными жителями, появились в соцсетях.

Взрыв в иранском Бушере после ударов США и Израиля. Видео © X / fastnewsnet

На кадрах видно, как над городом поднимается гигантская чёрная туча из дыма и пыли, достигающая в высоту, по оценкам очевидцев, не менее ста метров. На заднем плане слышны раскаты продолжающейся детонации.

Авиаудары по Бушеру, где находится первая в Иране и на всём Ближнем Востоке атомная электростанция, продолжаются с первого дня эскалации. Взрывы гремят всего в километре от линии физической защиты АЭС, что вызывает серьёзные опасения. Любое повреждение станции может обернуться катастрофой.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты совместно с Израилем уничтожили 24 корабля военно-морских сил Ирана за 3 дня в рамках операции против исламской республики. Кроме того, президент США сообщил о практически полном уничтожении иранских военно-воздушных сил, систем противовоздушной обороны, а также военного командования и связи.