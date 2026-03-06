Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 12:01

Ближний Восток в огне: Иран нанёс удар возмездия за убийство сотен школьниц в Минабе

КСИР заявил об ударе возмездия за атаку на школу для девочек в Минабе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Корпус стражей исламской революции заявил об ударе возмездия за недавнюю атаку США и Израиля на начальную школу для девочек в иранском Минабе. Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса. Утверждается, что поражены цели по всему Ближнему Востоку — от Персидского залива до Тель-Авива.

«В огне оказались цели США и сионистского режима», — говорится в сообщении.

Удар по школе в Иране мог быть частью атаки США на базу КСИР в Минабе
Удар по школе в Иране мог быть частью атаки США на базу КСИР в Минабе

Напомним, 28 февраля, в первый день операции США и Израиля против Ирана, был нанесён удар по начальной школе для девочек в Минабе. По одним данным, жертвами стали 150 детей, однако, согласно другой информации, число погибших может достигать 180. В Тегеране заявили, что уже установили пилотов, причастных к трагедии. В Штатах начали своё расследование и уже сейчас не особо отрицают, что кровь учениц может быть на руках американской армии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar