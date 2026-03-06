Ближний Восток в огне: Иран нанёс удар возмездия за убийство сотен школьниц в Минабе
КСИР заявил об ударе возмездия за атаку на школу для девочек в Минабе
Корпус стражей исламской революции заявил об ударе возмездия за недавнюю атаку США и Израиля на начальную школу для девочек в иранском Минабе. Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса. Утверждается, что поражены цели по всему Ближнему Востоку — от Персидского залива до Тель-Авива.
«В огне оказались цели США и сионистского режима», — говорится в сообщении.
Напомним, 28 февраля, в первый день операции США и Израиля против Ирана, был нанесён удар по начальной школе для девочек в Минабе. По одним данным, жертвами стали 150 детей, однако, согласно другой информации, число погибших может достигать 180. В Тегеране заявили, что уже установили пилотов, причастных к трагедии. В Штатах начали своё расследование и уже сейчас не особо отрицают, что кровь учениц может быть на руках американской армии.
