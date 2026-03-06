Следователи США допускают, что удар по школе в Иране нанесли американские военные

Американские военные следователи пришли к предварительному выводу, что удар по школе для девочек на юге Ирана, в результате которого погибли десятки детей, мог быть нанесён силами США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника в американских силовых структурах.

Собеседники Reuters подчеркнули, что расследование ещё не завершено, и окончательные выводы не сделаны. Не исключено, что новые доказательства могут опровергнуть версию об ответственности США и указать на другую сторону. Агентство отмечает, что пока не удалось установить, какие именно доказательства легли в основу предварительной оценки, какой тип боеприпаса был использован и при каких обстоятельствах школа могла быть поражена.

Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что военные проводят расследование, но что США «никогда не нацеливаются на гражданские объекты».

Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тимоти Хокинс заявил, что комментировать ситуацию «неуместно», пока идёт следствие.

Газета The New York Times ранее провела собственный анализ спутниковых снимков и пришла к выводу, что удар по школе мог быть частью атаки США на соседнюю военно-морскую базу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По информации высокопоставленного израильского чиновника, США и Израиль разделили между собой удары по Ирану: Израиль атаковал ракетные пусковые установки на западе страны, тогда как США наносили удары по объектам на юге, включая военно-морские цели. Представитель Армии обороны Израиля заявил, что израильские военные не наносили ударов в районе Минаба .

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало провести независимое расследование трагедии.

«Ответственность лежит на силах, совершивших атаку», — заявила официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани.