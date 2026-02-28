Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 16:16

МИД Ирана: До 160 учениц могли погибнуть при ударе по школе в Минабе

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о гибели до 160 учениц школы в городе Минаб на юге страны. По его словам, удар был нанесён США и Израилем.

«В ходе атаки сионистского режима на школу в городе Минаб погибли 150–160 наших девочек, и это большое преступление», — приводит его слова агентство ISNA.

ISNA: Иран применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах» в ответ на удары США и Израиля
ISNA: Иран применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах» в ответ на удары США и Израиля

Напомним, утром 28 февраля Израиль при поддержке США атаковал Иран. В ответ Тегеран нанёс удары по еврейскому государству и американским базам в соседних странах. Обмен ударами продолжается.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar