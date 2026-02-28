МИД Ирана: До 160 учениц могли погибнуть при ударе по школе в Минабе

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о гибели до 160 учениц школы в городе Минаб на юге страны. По его словам, удар был нанесён США и Израилем.

«В ходе атаки сионистского режима на школу в городе Минаб погибли 150–160 наших девочек, и это большое преступление», — приводит его слова агентство ISNA.

Напомним, утром 28 февраля Израиль при поддержке США атаковал Иран. В ответ Тегеран нанёс удары по еврейскому государству и американским базам в соседних странах. Обмен ударами продолжается.