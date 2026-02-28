ISNA: Иран применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах» в ответ на удары США и Израиля

В ответ на авиаудары по своей территории Иран начал масштабную военную операцию. По данным агентства ISNA, в ходе этой фазы конфликта впервые были задействованы гиперзвуковые ракеты «Фаттах».

Использование этого оружия делает перехват целей крайне сложным для систем ПВО противника. «Фаттах» способен развивать колоссальную скорость и маневрировать на траектории, что сводит на нет эффективность большинства средств противоракетной обороны. Пока неясно, какие именно объекты поразили новейшие иранские ракеты. Детали операции и оценка ущерба со стороны США и Израиля ожидаются позднее.

Иранская баллистическая ракета средней дальности «Фаттах-1» (перс. «Завоеватель») была разработана Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и официально представлена в июне 2023 года. Власти Ирана классифицируют её как «гиперзвуковое» оружие. Однако ряд зарубежных СМИ, включая Calcalist, Times of Israel и The Warzone, поставили эту характеристику под сомнение. Военный аналитик Фабиан Хинц, в частности, отметил, что термин «гиперзвуковой» в данном случае скорее скрывает реальные тактико-технические характеристики изделия, нежели проясняет их. Согласно заявлениям иранской стороны, ракета способна преодолевать системы ПРО благодаря высокой маневренности и скорости полета. В ноябре 2023 года была продемонстрирована модернизированная версия — «Фаттах-2».