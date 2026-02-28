Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 16:12

ISNA: Иран применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах» в ответ на удары США и Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

В ответ на авиаудары по своей территории Иран начал масштабную военную операцию. По данным агентства ISNA, в ходе этой фазы конфликта впервые были задействованы гиперзвуковые ракеты «Фаттах».

Использование этого оружия делает перехват целей крайне сложным для систем ПВО противника. «Фаттах» способен развивать колоссальную скорость и маневрировать на траектории, что сводит на нет эффективность большинства средств противоракетной обороны. Пока неясно, какие именно объекты поразили новейшие иранские ракеты. Детали операции и оценка ущерба со стороны США и Израиля ожидаются позднее.

Иранская баллистическая ракета средней дальности «Фаттах-1» (перс. «Завоеватель») была разработана Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и официально представлена в июне 2023 года. Власти Ирана классифицируют её как «гиперзвуковое» оружие. Однако ряд зарубежных СМИ, включая Calcalist, Times of Israel и The Warzone, поставили эту характеристику под сомнение. Военный аналитик Фабиан Хинц, в частности, отметил, что термин «гиперзвуковой» в данном случае скорее скрывает реальные тактико-технические характеристики изделия, нежели проясняет их. Согласно заявлениям иранской стороны, ракета способна преодолевать системы ПРО благодаря высокой маневренности и скорости полета. В ноябре 2023 года была продемонстрирована модернизированная версия — «Фаттах-2».

«Дилемма для Вашингтона и шанс для Москвы»: Как на Украину повлияет конфликт Ирана и США
«Дилемма для Вашингтона и шанс для Москвы»: Как на Украину повлияет конфликт Ирана и США

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • США
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar