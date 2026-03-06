Израиль сбросил на «бункер Хаменеи» более 100 бомб

Армия Израиля уточнила результаты массированного удара по объекту в центре Тегерана — участвовало более 50 истребителей Израиля, было сброшено более 100 боеприпасов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эфи Дефрин.

По его словам, целью операции был крупный подземный командный бункер. Израильские военные утверждают, что объект использовался руководством Ирана. Во время брифинга военные также продемонстрировали трёхмерную реконструкцию подземного комплекса. По утверждению израильской стороны, сооружение создавалось для верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

«Это был секретный бункер, из которого Хаменеи должен был руководить войной против Израиля», — сказал Дефрин.

Ранее Life.ru писал, что Иран ударил по Израилю сверхтяжёлой ракетой Khorramshahr-4. Известно, что атака включала несколько типов ракет. Другие подробности операции пока не раскрываются.

Напомним, что 28 февраля в результате совместной атаки ВВС Израиля и США на резиденцию духовного лидера Ирана был убит аятолла Али Хаменеи. Два дня спустя от полученных ранений скончалась его супруга. В ответ Тегеран нанес удары беспилотниками и ракетами по американским объектам, расположенным на Ближнем Востоке. С тех пор стороны продолжают обмениваться ударами.