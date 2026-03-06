Владимир Путин
6 марта, 17:58

Белый дом показал видео ударов по Ирану с мемом из GTA

Обложка © X/ WhiteHouse

Белый дом опубликовал в соцсетях новое видео, посвящённое ударам по объектам в Иране. В ролике использованы фрагменты из компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas. Видео было размещено в официальном аккаунте Белого дома в социальной сети X.

Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану со вставками из GTA. Видео © X/ WhiteHouse

В публикации реальные кадры ударов перемежаются игровыми вставками. В частности, в видео появляется главный герой игры Си-Джей. В одном из фрагментов он произносит ставшую популярной мем-фразу.

Кроме того, сегодня утром Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану со вставкой из «Губки Боба». В кадре персонаж говорит: «Хочешь посмотреть, как я сделаю это снова?», после чего раздаётся взрыв.

Полина Никифорова
