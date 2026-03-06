NBC News: В Белом доме признали, что действительно били по району школы в Минабе

Американская армия действительно наносила удары в районе начальной школы для девочек в иранском Минабе, где в результате взрыва погибли не менее 165 детей. По данным NBC News, об этом представитель администрации президента Дональда Трампа заявил на закрытом брифинге в Конгрессе.

Как отмечается в публикации, США также известно, что Израиль точно не имеет отношения к трагедии. При этом должностные лица не предоставили никакой другой версии, которая бы сняла вину с Вашингтона.