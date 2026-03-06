NBC News: В Белом доме признали, что действительно били по району школы в Минабе
Похороны детей, погибших при ударе по начальной школе для девочек в Минабе. Обложка © ТАСС / AP / Amirhossein Khorgooei
Американская армия действительно наносила удары в районе начальной школы для девочек в иранском Минабе, где в результате взрыва погибли не менее 165 детей. По данным NBC News, об этом представитель администрации президента Дональда Трампа заявил на закрытом брифинге в Конгрессе.
Как отмечается в публикации, США также известно, что Израиль точно не имеет отношения к трагедии. При этом должностные лица не предоставили никакой другой версии, которая бы сняла вину с Вашингтона.
Напомним, 28 февраля, в первый день операции США и Израиля против Ирана, был нанесён удар по начальной школе для девочек в Минабе. Число погибших может достигать 180 человек В Тегеране заявили, что уже установили пилотов, причастных к трагедии. В ответ на страшную трагедию Тегеран нанёс удар возмездия по целям во всём регионе — от Персидского залива до Тель-Авива.
