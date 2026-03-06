Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана

Состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Переговоры прошли 6 марта. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе беседы российский президент выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи. Путин также принёс соболезнования в связи с трагической гибелью представителей военно-политического руководства и гражданских лиц. Эти жертвы стали результатом вооружённой агрессии против Ирана.

Была подтверждена принципиальная позиция России. Она заключается в необходимости немедленно прекратить боевые действия. Также требуется отказ от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всём ближневосточном регионе. Владимир Путин отметил, что находится в постоянном контакте с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Масуд Пезешкиан поблагодарил главу государства за солидарность России с иранским народом. Он также проинформировал о развитии ситуации в текущей фазе конфликта. Стороны условились продолжать контакты по различным каналам.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил соболезнования президенту Ирана. В своей телеграмме он выразил глубокое прискорбие в связи с гибелью верховного руководителя Али Хаменеи. Медведев адресовал искренние соболезнования членам семьи погибшего, а также родным и близким других жертв. Политик также обратился ко всем гражданам Исламской Республики. Он попросил иранского лидера передать им слова поддержки из Москвы. В обращении содержались пожелания сохранять стойкость перед лицом агрессии.