6 марта, 20:01

Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана

Обложка © Life.ru

Состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Переговоры прошли 6 марта. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе беседы российский президент выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи. Путин также принёс соболезнования в связи с трагической гибелью представителей военно-политического руководства и гражданских лиц. Эти жертвы стали результатом вооружённой агрессии против Ирана.

Была подтверждена принципиальная позиция России. Она заключается в необходимости немедленно прекратить боевые действия. Также требуется отказ от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всём ближневосточном регионе. Владимир Путин отметил, что находится в постоянном контакте с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Масуд Пезешкиан поблагодарил главу государства за солидарность России с иранским народом. Он также проинформировал о развитии ситуации в текущей фазе конфликта. Стороны условились продолжать контакты по различным каналам.

Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции, чтобы «сделать его снова великим»

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил соболезнования президенту Ирана. В своей телеграмме он выразил глубокое прискорбие в связи с гибелью верховного руководителя Али Хаменеи. Медведев адресовал искренние соболезнования членам семьи погибшего, а также родным и близким других жертв. Политик также обратился ко всем гражданам Исламской Республики. Он попросил иранского лидера передать им слова поддержки из Москвы. В обращении содержались пожелания сохранять стойкость перед лицом агрессии.

