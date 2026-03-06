Владимир Путин
6 марта, 13:56

Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции, чтобы «сделать его снова великим»

Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции, заявив, что не примет иного исхода конфликта.

«Никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции! После этого и выбора великого и приемлемого лидера(ов) мы, а также многие из наших замечательных и очень храбрых союзников и партнёров, будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края разрушения, сделав его экономически больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде. У Ирана будет великое будущее. Сделаем Иран снова великим», —написал президент США.

А ранее американский журналист Такер Карлсон назвал действия США против Ирана «абсолютно отвратительной злой войной», подчеркнув, что она проводится исключительно в интересах Израиля.

