Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции, чтобы «сделать его снова великим»

«Никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции! После этого и выбора великого и приемлемого лидера(ов) мы, а также многие из наших замечательных и очень храбрых союзников и партнёров, будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края разрушения, сделав его экономически больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде. У Ирана будет великое будущее. Сделаем Иран снова великим», —написал президент США.