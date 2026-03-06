Владимир Путин
Такер Карлсон назвал действия США против Ирана «отвратительной войной»

Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / Zuma

Американский журналист Такер Карлсон назвал действия США против Ирана «абсолютно отвратительной злой войной», подчеркнув, что она проводится исключительно в интересах Израиля. Об этом он написал в соцсети Х.

«Это война Израиля. Это не война Соединённых Штатов. Эта война ведётся исключительно потому, что Израиль хотел, чтобы она велась», — заявил Карлсон.

Журналист отметил, что военные действия США не связаны с национальной безопасностью, экономикой или угрозой оружия массового поражения. В ответ на его высказывания президент Америки Дональд Трамп охарактеризовал Карлсона как «недостаточно умного».

Ранее Такер Карлсон заявил, что массовые беспорядки в США могут быть признаком начала распада страны. Он подчеркнул, что наблюдается разрушение социальной структуры правительства и общества в целом.

