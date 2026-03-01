Владимир Путин
1 марта, 15:32

Медведев направил соболезнования президенту Ирана из-за гибели Хаменеи

Обложка © ТАСС / Секретариат Совбеза РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ирана Масуду Пезешкиану из-за гибели верховного руководителя Исламской Республики Али Хаменеи. В своём обращении, текст которого обнародовал секретариат политика, он подчеркнул, что воспринял эту новость с глубоким прискорбием.

«Позвольте выразить искренние соболезнования членам семьи верховного руководителя страны, а также родным и близким погибших и пострадавших мирных граждан», — сказал Медведев.

Также Медведев обратился к гражданам Исламской Республики: Медведев попросил иранского лидера донести до народа поддержку из Москвы, а также твёрдые пожелания сохранять стойкость и не сдаваться под натиском вражеской агрессии.

Напомним, власти Ирана официально подтвердили смерть Али Хаменеи. Верховный лидер Ирана погиб в результате американо-израильского удара по его резиденции. Известно, что военные поджидали, когда Хаменеи и его главные советники появятся во дворце, и сбросили на объект 30 авиабомб. В Иране объявлен 40-дневный траур, а в соседнем Ираке — трёхдневный. Как отрегировали мировые лидеры на операцию США и Израиля — в материале Life.ru.

Вероника Бакумченко
