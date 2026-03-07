В Багдаде задержали пять человек за шпионаж в пользу Израиля

В столице Ирака сотрудники служб безопасности провели операцию по задержанию группы лиц, подозреваемых в работе на иностранную разведку. Как сообщает агентство Tansim, все задержанные имели при себе паспорта граждан Польши.

«Иракская служба безопасности объявила об аресте пяти человек с польскими паспортами по обвинению в шпионаже в пользу израильского режима», — сказано в материале.

По данным источника, задержанные вели видеосъёмку памятного мероприятия на площади Тахрир в Багдаде. Шествие было посвящено убитому верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Власти страны проводят расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее в иракской провинции Басра произошёл пожар на химическом складе. Объект принадлежит американской компании Halliburton. По данным представителей служб безопасности, склады компании подверглись атаке боевого беспилотника. Инцидент произошёл около населённого пункта аль-Бурджасия. Какие именно химические вещества хранились на складе, не уточняется. Информации о повреждениях или возможных пострадавших также нет.