На военной базе США в Багдаде после удара дрона вспыхнул пожар

На американской военной базе в Багдаде начался пожар после удара беспилотника. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

В сообщении телеканала утверждается, что инцидент произошёл на объекте под названием «Виктория». Информация о возможных последствиях или пострадавших не уточняется.

«Американская военная база «Виктория» в Багдаде, Ирак, как сообщается, загорелась после удара дрона», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что иранская баллистическая ракета поразила американскую авиабазу «Принц Султан» в Саудовской Аравии. В социальных сетях появилось видео мощного взрыва в районе данного объекта. На текущий момент отсутствует официальная информация о возможных разрушениях или пострадавших. Комментарии сторон по этому инциденту не поступали.