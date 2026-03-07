Владимир Путин
6 марта, 23:48

На военной базе США в Багдаде после удара дрона вспыхнул пожар

Обложка © X / Agoraphobic Journalist

На американской военной базе в Багдаде начался пожар после удара беспилотника. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

В сообщении телеканала утверждается, что инцидент произошёл на объекте под названием «Виктория». Информация о возможных последствиях или пострадавших не уточняется.

«Американская военная база «Виктория» в Багдаде, Ирак, как сообщается, загорелась после удара дрона», — говорится в публикации.

Иран нанёс удар по американской установке Patriot в ОАЭ
Иран нанёс удар по американской установке Patriot в ОАЭ

Ранее сообщалось, что иранская баллистическая ракета поразила американскую авиабазу «Принц Султан» в Саудовской Аравии. В социальных сетях появилось видео мощного взрыва в районе данного объекта. На текущий момент отсутствует официальная информация о возможных разрушениях или пострадавших. Комментарии сторон по этому инциденту не поступали.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Ирак
  • Мировая политика
  • Политика
