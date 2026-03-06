Иранская ракета нанесла удар по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии

Иранская баллистическая ракета поразила американскую авиабазу «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Об этом сообщило издание Clash Report.

Иранская ракета поразила авиабазу в Саудовской Аравии. Видео © X / اصلاحات نیوز

Видео с мощным взрывом в районе объекта появилось в социальной сети Х. Данные о возможных пострадавших или разрушениях пока отсутствуют. Официальные комментарии сторон на данный момент не поступали.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии осуществили перехват воздушных целей. Министерство обороны королевства распространило информацию через соцсеть X. Над городом Эль-Хардж в центральной части страны были уничтожены две крылатые ракеты. Военное ведомство не стало раскрывать деталей инцидента. Информация о возможных последствиях или повреждениях на земле также не уточнялась.