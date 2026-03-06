Владимир Путин
6 марта, 20:28

Иранская ракета нанесла удар по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии

Иранская баллистическая ракета поразила американскую авиабазу «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Об этом сообщило издание Clash Report.

Иранская ракета поразила авиабазу в Саудовской Аравии. Видео © X / اصلاحات نیوز

Видео с мощным взрывом в районе объекта появилось в социальной сети Х. Данные о возможных пострадавших или разрушениях пока отсутствуют. Официальные комментарии сторон на данный момент не поступали.

В Саудовской Аравии заявили о попытке БПЛА атаковать завод Saudi Aramco
В Саудовской Аравии заявили о попытке БПЛА атаковать завод Saudi Aramco

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии осуществили перехват воздушных целей. Министерство обороны королевства распространило информацию через соцсеть X. Над городом Эль-Хардж в центральной части страны были уничтожены две крылатые ракеты. Военное ведомство не стало раскрывать деталей инцидента. Информация о возможных последствиях или повреждениях на земле также не уточнялась.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Обложка © X / اصلاحات نیوز

