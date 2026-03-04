Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 04:10

Саудовская Аравия перехватила две крылатые ракеты над центром королевства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили две крылатые ракеты над городом Эль-Хардж в центральной части королевства. Об этом сообщило Минобороны страны в соцсети X.

Подробности и информация о возможных последствиях не уточнятеся.

Война США и Ирана: 40 погибших в Дубае, НПЗ Саудовской Аравии горит, база США в Катаре в руинах, войска Залива перекрыли мост с Бахрейном, 3 марта
Война США и Ирана: 40 погибших в Дубае, НПЗ Саудовской Аравии горит, база США в Катаре в руинах, войска Залива перекрыли мост с Бахрейном, 3 марта

Ранее Life.ru писал, что удар дрона привёл к взрыву и пожару на территории посольства США в Эр-Рияде. Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что удар был нанесён дроном-камикадзе. Людей внутри в момент атаки не было.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Саудовская Аравия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar