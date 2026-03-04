Саудовская Аравия перехватила две крылатые ракеты над центром королевства
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones
Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили две крылатые ракеты над городом Эль-Хардж в центральной части королевства. Об этом сообщило Минобороны страны в соцсети X.
Подробности и информация о возможных последствиях не уточнятеся.
Ранее Life.ru писал, что удар дрона привёл к взрыву и пожару на территории посольства США в Эр-Рияде. Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что удар был нанесён дроном-камикадзе. Людей внутри в момент атаки не было.
